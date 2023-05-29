Парламент звільнив від оподаткування товари для виробництва та ремонту безпілотників

Верховна Рада ухвалила законопроєкти № 9275 та № 9276, які звільняють від оподаткування і ввізного мита компоненти для виробництва та ремонту безпілотних систем.

Законопроєкт № 9275 скасовує сплату ПДВ при ввезенні в Україну комплектуючих для безпілотних систем. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану.

Законопроєкт № 9276 тимчасово звільняє від сплати ввізного мита складові для виробництва або ремонту безпілотних систем. Він також буде чинним лише на період дії воєнного стану.

«Це надважливі для фронту рішення. Ми оптимізуємо процеси виробництва і постачання безпілотних систем та посилимо спроможність наших військових знищувати ворога й наближати нашу перемогу», — сказав голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.