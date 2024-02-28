Премʼєр Польщі заявив про переговори з Україною про повне закриття кордону для торгівлі

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що Україна та Польща ведуть переговори про тимчасове закриття кордону та припинення двосторонньої торгівлі.
Про це повідомляє RMF FM.
Він підкреслив, що це буде «тимчасове рішення і болюче для обох сторін».
«Я готовий ухвалювати жорсткі рішення, коли мова йде про кордон з Україною, але завжди консультуюся з Києвом, аби уникнути непотрібної напруги. Ми повинні знайти довгострокове рішення», — сказав Туск.
Водночас він анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який має пройти 29 лютого. Там Туск проведе переговори з лідерами протестуючих фермерів про «можливі субсидії на зерно та інші заходи, які дозволять якомога швидше продати польське зерно».
«Ми готові до серйозної розмови про ліміти — ті ліміти, які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні», — заявив премʼєр Польщі.
Він додав, що була спроба обмежити надходження сільгосппродукції з України — щоб безмитно потрапляло стільки ж, скільки в 2022 і 2023 роках. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022—2023 роки, а часи до повномасштабної війни.
«Ми постійно шукаємо рішення, яке захистить польський ринок від наводнення значно дешевшою сільськогосподарською продукцією. Ми хочемо допомогти Україні, але ми не можемо допустити, щоб ця допомога мала негативні наслідки для наших громадян», — заявив Туск.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але ввечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.
- На тлі блокади поляками західного кордону України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею і попросив премʼєра Дональда Туска теж приїхати туди, закликавши Дуду підтримати урядовий діалог.
- Польська влада погодилася на зустріч, але в іншому форматі — 28 березня у Варшаві на рівні представників урядів Польщі й України.
- 22 лютого премʼєр Польщі заявив, що пункти пропуску на кордоні з Україною додадуть до списку критичної інфраструктури — це гарантуватиме вʼїзд військової та гуманітарної допомоги в Україну без перешкод.
- Україна вважає закиди щодо своєї продукції безпідставними та називає це політичним питанням.