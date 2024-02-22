Польща додасть пункти пропуску на кордоні з Україною до списку критичної інфраструктури

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд найближчими годинами внесе пункти пропуску на кордоні з Україною до списку критичної інфраструктури — це рішення покращить транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну.
Про це повідомляють «Польське радіо» і RMF24.
«Для того, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога без затримок дійдуть до української сторони, ми внесемо пункти перетину кордону з Україною та визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг до переліку обʼєктів критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин», — сказав Туск.
Таке рішення означатиме інший тип організації пропуску критичних вантажів і забезпечить їх рух через кордон без будь-яких затримок і перешкод. Він додав, що питання підтримки сільськогосподарських виробників і підтримки України треба розмежовувати.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але увечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.
- На тлі блокади поляками західного кордону України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею і попросив премʼєра Дональда Туска теж приїхати туди, закликавши Дуду підтримати урядовий діалог.
- Польська влада погодилась на зустріч, але у іншому форматі — 28 березня у Варшаві на рівні представників урядів Польщі й України.