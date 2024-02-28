Спецпредставник Китаю відвідає Україну, щоб обговорити врегулювання війни

Спецпредставник Китаю відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину і росію.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.
«Тур» починається 2 березня. Головна тема — врегулювання російсько-української війни. МЗС Китаю заявило, що поїздка Лі Хуея — це «другий раунд дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи [так Китай називає вторгнення рф]».
Уперше Хуей приїздив до України та країн ЄС у травні 2023 року. Тоді він заявляв про важливість участі Китаю в реалізації формули миру, яку озвучував Володимир Зеленський, і гарантуванні ядерної безпеки. Газета The Wall Street Journal писала, що Хуей виступав за припинення вогню зі збереженням за росією окупованих українських земель.
Офіційно Хуей після поїздки закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.
- Відправити Хуея в «турне» Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни росії проти України телефонної розмови із Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня 2023 року. Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.
- Американський мовник NBC News розповідав біографію спецпредставника, з якої випливає, що Лі Хуей — вигідна постать для Москви. І навіть може стати найзручнішим перемовником для росіян, коли їм доведеться скласти зброю. Хуей більшу частину карʼєри присвятив роботі в СРСР і пострадянських країнах. Наприкінці 1990-х він був послом Китаю в Казахстані, а з 2009-го десять років пропрацював послом у росії. Він запевняв, що Китаю потрібна «сильніша росія», що обидві країни однаково розуміють потребу в сильній державі та мають підтримувати одна одну. За словами російських аналітиків, Хуей розуміє світогляд росіян, тож його постать як перемовника цілком комфортна, навіть якщо він схилятиме Кремль до непопулярних серед населення країни-агресора рішень.
- Автори NBC News також припускали, що для України Хуей теж прийнятний варіант — серед його висловлювань були не тільки проросійські, але й проукраїнські. Щоправда, у статті наводять лише одну цитату Хуея із зустрічі з українською делегацією в 2005 році. Тоді влада України була прозахідною, і попри це Хуей переконував, що Китай всіляко підтримує процвітання України. Утім, це сталося задовго до того, як Хуей почав працювати послом у Москві.