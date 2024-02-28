Спецпредставник Китаю відвідає Україну, щоб обговорити врегулювання війни

Спецпредставник Китаю відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину і росію.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю.

«Тур» починається 2 березня. Головна тема — врегулювання російсько-української війни. МЗС Китаю заявило, що поїздка Лі Хуея — це «другий раунд дипломатії з пошуку політичного врегулювання української кризи [так Китай називає вторгнення рф]».

Уперше Хуей приїздив до України та країн ЄС у травні 2023 року. Тоді він заявляв про важливість участі Китаю в реалізації формули миру, яку озвучував Володимир Зеленський, і гарантуванні ядерної безпеки. Газета The Wall Street Journal писала, що Хуей виступав за припинення вогню зі збереженням за росією окупованих українських земель.

Офіційно Хуей після поїздки закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.