На Сумщині окупанти вдарили артилерією по правоохоронцях. Є загиблі й поранені

Російські окупанти обстріляли фермерське господарство на Сумщині. На місце виїхала слідча група, щоб задокументувати наслідки обстрілу. І в цей момент росіяни знову завдали удару — прицільно били з артилерії по правоохоронцях.
Про це повідомив міністр внутрішніх срав Ігор Клименко.
Рятувальники дістали тіла двох поліцейських з-під завалів будівлі. Ще шестеро слідчих поранені, вони отримують медичну допомогу.
Одна із загиблих — підполковник поліції Оксана Новік, яка була начальницею відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області. Другий загиблий — це підполковник поліції Олег Юрко, що працював заступником начальника відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції та начальником слідчого відділення.
Напередодні росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Юнаківську громаду Сумської області. Через це загинуло подружжя. За кілька днів до цього російський дрон «Ланцет» влучив у житловий будинок і вбив родину з пʼяти людей.
- 29 лютого окупанти обстріляли з мінометів і реактивних систем залпового вогню селище Зноб-Новгородське Шосткинського району. Загинули три людини.
- 27 січня на Сумщині російська ДРГ розстріляла брата і сестру на прикордонній території Сумської області. Вони їхали дорогою між двома селами Хотінської громади. Після цього представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що на Сумщині спостерігається найбільша активність диверсійно-розвідувальних груп.
- Наприкінці грудня 2023 року з 19 населених пунктів Сумської області, які розташовані в пʼятикілометровій зоні вздовж кордону з росією, повністю евакуювали усіх жителів. Російські окупанти щодня обстрілюють прикордоння, руйнуючи інфраструктуру і будинки та вбиваючи людей.