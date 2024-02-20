Росіяни вдарили дроном по житловому будинку на Сумщині — загинула родина

Російські окупанти вранці 20 лютого атакували Новослобідську громаду на Сумщині. Ворожий дрон «Ланцет» влучив у житловий будинок.
Про це пише Сумська обласна військова адміністрація.
Через влучання російського безпілотника загинула ціла родина: мати і двоє її синів, їхня бабуся і родичка, яка приїхала з іншого міста.
Після влучання зайнялася пожежа. Її рятувальники загасили. Спочатку на місці знайшли тіла двох загиблих, а потім решту.
Новослобідська громада межує з кордоном з росією.
Наприкінці грудня 2023 року з 19 населених пунктів Сумської області, які розташовані в 5-кілометровій зоні вздовж кордону з росією, повністю евакуювали усіх жителів. Російські окупанти щодня обстрілюють прикордоння, руйнуючи інфраструктуру, будинки й вбиваючи людей.
- 9 лютого росіяни скинули сім авіабомб на прикордоння Сумщини. Тоді загинули троє людей.
- 29 лютого окупанти обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню селище Зноб-Новгородське Шосткинського району. Загинули три людини.
- 27 січня на Сумщині російська ДРГ розстріляла брата і сестру на прикордонній території Сумської області. Вони їхали дорогою між двома селами Хотінської громади. Після цього представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що на Сумщині спостерігається найбільша активність диверсійно-розвідувальних груп.