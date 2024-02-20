Росіяни вдарили дроном по житловому будинку на Сумщині — загинула родина

Російські окупанти вранці 20 лютого атакували Новослобідську громаду на Сумщині. Ворожий дрон «Ланцет» влучив у житловий будинок.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація.

Через влучання російського безпілотника загинула ціла родина: мати і двоє її синів, їхня бабуся і родичка, яка приїхала з іншого міста.

Після влучання зайнялася пожежа. Її рятувальники загасили. Спочатку на місці знайшли тіла двох загиблих, а потім решту.

Сумська ОВА

Новослобідська громада межує з кордоном з росією.

Наприкінці грудня 2023 року з 19 населених пунктів Сумської області, які розташовані в 5-кілометровій зоні вздовж кордону з росією, повністю евакуювали усіх жителів. Російські окупанти щодня обстрілюють прикордоння, руйнуючи інфраструктуру, будинки й вбиваючи людей.