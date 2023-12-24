У Сумській області повністю евакуювали населення з 19 населених пунктів

У Сумській області з 19 населених пунктів повністю евакуювали усіх жителів.

Про це «Суспільному» повідомили в Сумській ОВА.

Йдеться про 5-кілометрову зону вздовж кордону з росією. Ці 19 населених пунктів розташовані у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманській громадах. Станом на початок грудня 2023 року кількість евакуйованого населення — 3 679 людей, зокрема 679 дітей, які виїхали до інших громад Сумської області.

Загалом евакуації підлягають жителі 15 громад Сумщини. Загальна кількість людей становить 12 689 осіб, у тому числі 712 дітей. Усі вони живуть у цій 5-кілометровій зоні. Процес евакуації триватиме.