На Сумщині російська ДРГ розстріляла брата і сестру. Прокуратура розпочала розслідування

Зранку 27 січня російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла двох цивільних на прикордонній території Сумської області. Вони їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Сумська обласна прокуратура / Facebook

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх закликає жителів пʼятикілометрової прикордонної зони евакуюватися, адже окупанти продовжують вбивати мирне населення.