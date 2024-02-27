У Варшаві фермери вийшли на наймасштабніші протести. Вони проти продукції з України й «зеленого курсу» ЄС

Після початку локальних протестів польських фермерів, які стартували 20 лютого, у столиці країни Варшаві почався наймасовіший. Сьогодні, 27 лютого, у центр міста на протест вийшли приблизно 30 тисяч протестувальників.
Про це повідомляють RMF24 і Рolsat.
У центр міста зʼїхалися фермери з усієї країни. Їх підтримали шахтарі та Асоціація мисливців. Вони протестують проти імпорту продовольства з України, стверджуючи, що це підриває їхню конкурентоздатність, а також проти політики «зеленого курсу» ЄС (European Green Deal), що накладає на фермерів низку обмежень.
Аграрії влаштували марш від Палацу культури і науки до Сейму. Звідти вони йдуть до будинку уряду, щоб вкотре нагадати свої вимоги. Аграрії йдуть із прапорами Польщі, плакатами та гучними звуками. Попри заклики поліції не використовувати піротехніку, фермери кидають петарди. Деякі запалювали фаєри, а на площі Дефілад розпалили багаття.
Тим часом польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску: «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Краківець» та «Шегині». У черзі стоять майже 2 100 вантажівок. Речник ДПСУ заявив в ефірі телемарафону, що пропускають лише 2—3 вантажівки на годину. Автобуси й автівки їдуть вільно.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але ввечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.
- На тлі блокади поляками західного кордону України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею і попросив премʼєра Дональда Туска теж приїхати туди, закликавши Дуду підтримати урядовий діалог.
- Польська влада погодилася на зустріч, але в іншому форматі — 28 березня у Варшаві на рівні представників урядів Польщі й України.
- 22 лютого премʼєр Польщі заявив, що пункти пропуску на кордоні з Україною додадуть до списку критичної інфраструктури — це гарантуватиме вʼїзд військової та гуманітарної допомоги в Україну без перешкод.
- Україна вважає закиди щодо своєї продукції безпідставними та називає це політичним питанням.