США: Північна Корея поставила в росію десять тисяч контейнерів боєприпасів з вересня 2023 року

З вересня 2023 року Північна Корея поставила росії понад 10 тисяч контейнерів боєприпасів або повʼязаних з ними матеріалів.
Про це повідомили в Державному департаменті США.
Від початку жовтня 2023 року росія імпортувала транспортні контейнери з військовими вантажами з КНДР через порт «Східний».
Понад 7 400 контейнерів з боєприпасами доставляла в росію Vostochnaya Stevedoring Company LLC. Іншу частину взяла на себе російська військово-морська база та портовий обʼ’єкт Dunay Probable Naval Missile Facility.
Ці дві компанії потрапили під американські санкції з нового пакету. США продовжуватимуть перешкоджати поставкам зброї з КНДР до росії.
Напередодні в ГУР заявили, що Північна Корея відправила в росію півтора мільйона артилерійських боєприпасів.
- У січні 2023 року США оприлюднили докази того, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше від листопада 2022 року. Глава української воєнної розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію.
- 16 лютого 2024 року генпрокурор заявив, що російські війська вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети NK-23 виробництва КНДР. Це дані за період із 30 грудня 2023-го по 7 лютого 2024 року. Ракети атакували Запоріжжя, Київ, Харків, міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Загалом вони вбили 14 цивільних і понад 70 людей поранили.
- Слідчі британської організації з дослідження зброї Conflict Armament Research знайшли в залишках північнокорейської балістичної ракети, якою рф била по Україні, сотні компонентів, вироблених у США і ЄС. Більшість із цих деталей виробили протягом останніх трьох років, зазначається у звіті.