США: Північна Корея поставила в росію десять тисяч контейнерів боєприпасів з вересня 2023 року

З вересня 2023 року Північна Корея поставила росії понад 10 тисяч контейнерів боєприпасів або повʼязаних з ними матеріалів.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

Від початку жовтня 2023 року росія імпортувала транспортні контейнери з військовими вантажами з КНДР через порт «Східний».

Понад 7 400 контейнерів з боєприпасами доставляла в росію Vostochnaya Stevedoring Company LLC. Іншу частину взяла на себе російська військово-морська база та портовий обʼ’єкт Dunay Probable Naval Missile Facility.

Ці дві компанії потрапили під американські санкції з нового пакету. США продовжуватимуть перешкоджати поставкам зброї з КНДР до росії.

Напередодні в ГУР заявили, що Північна Корея відправила в росію півтора мільйона артилерійських боєприпасів.