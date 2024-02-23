Уряд вирішив питання з грошима на створення Національного військово-меморіального кладовища

Уряд затвердив порядок використання грошей з держбюджету на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища у 2024 році. Йдеться про 515 мільйонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, створення кладовища — це одне з головних завдань на цей рік для Міністерства у справах ветеранів.

Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд і площ. Це, зокрема, саме військове кладовище на 50 тисяч поховань, колумбарій, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань, а також музейний комплекс. Для затвердження концепції та архітектурного рішення НВМК проведуть архітектурний конкурс. Загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.