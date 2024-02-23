В Польщі на станції «Дорогуськ» невідомі висипали на землю українську сільгосппродукцію

В Польщі на залізничній станції «Дорогуськ» невідомі висипали на землю українську сільгосппродукцію.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що невідомі відкрили три зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Німеччини в Гамбург. Компанія «Укрзалізниця» буде звертатися до правоохоронців, а міністр вимагає покарати винних і згадав, що минулого разу польські протестувальники, які 20 лютого висипали українське зерно на станції «Медика — Шегині», покарання так і не понесли.
«Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити», — написав Кубраков.
Українські фермери тим часом привезли пошкоджену російськими окупантами сільськогосподарську техніку на КПП «Краківець — Корчова».
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але увечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.
- На тлі блокади поляками західного кордону України Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею і попросив премʼєра Дональда Туска теж приїхати туди, закликавши Дуду підтримати урядовий діалог.
- Польська влада погодилася на зустріч, але в іншому форматі — 28 березня у Варшаві на рівні представників урядів Польщі й України.
- 22 лютого премʼєр Польщі заявив, що пункти пропуску на кордоні з Україною додадуть до списку критичної інфраструктури — це гарантуватиме вʼїзд військової та гуманітарної допомоги в Україну без перешкод.