В Польщі на станції «Дорогуськ» невідомі висипали на землю українську сільгосппродукцію

В Польщі на залізничній станції «Дорогуськ» невідомі висипали на землю українську сільгосппродукцію.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що невідомі відкрили три зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Німеччини в Гамбург. Компанія «Укрзалізниця» буде звертатися до правоохоронців, а міністр вимагає покарати винних і згадав, що минулого разу польські протестувальники, які 20 лютого висипали українське зерно на станції «Медика — Шегині», покарання так і не понесли.

«Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити», — написав Кубраков.

Українські фермери тим часом привезли пошкоджену російськими окупантами сільськогосподарську техніку на КПП «Краківець — Корчова».