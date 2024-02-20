Центр спротиву: Росіяни вербують ув’язнених жінок для війни проти України

Упродовж останніх місяців росіяни активно намагаються вербувати увʼязнених жінок для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України.

«За даними наших джерел, у рф активно вербують увʼязнених жінок для участі у війні проти України. Зокрема, упродовж останніх місяців Міноборони рф проводить роботу з увʼязненими в жіночих виправних колоніях в різних регіонах рф», — кажуть у відомстві.

Під час цих візитів жінкам пропонують контракти на рік, переважно на бойових посадах, зокрема штурмовиків і снайперів. За згоди на підписання контракту передбачається навчальна програма на 2 місяці, а після завершення контракту — помилування.