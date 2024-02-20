Дружину загиблого президента Гаїті Моїза звинувачують у причетності до його вбивства

У Гаїті суддя, який розслідує вбивство президента Жовенеля Моїза у 2021 році, висунув звинувачення 51 людині в причетності до нападу на нього. Зокрема, обвинувачують вдову президента Мартіну Моїз.

Про це пише The Washington Post.

Уночі 7 липня 2021 року 53-річного Жовенеля Моїза знайшли мертвим у своїй резиденції — він помер від вогнепальних поранень. Тоді також постраждала його дружина Мартіна Моїз. Остаточний звіт про напад судді Вальтера Вольтера, який отримали журналісти WP, звинувачує колишню дружину Моїза у співучасті в його вбивстві і звʼязках з нападниками.

Президент Гаїті Жовенель Моїз (праворуч) і перша леді Мартіна Моїз (ліворуч), 2020 рік. Getty Images

В обвинувальному акті ті ж самі звинувачення висувають проти Клода Жозефа, який недовго керував країною після смерті Моїза, і проти ексначальника поліції Гаїті Леона Чарльза, який спершу керував розслідуванням смерті Моїза.

Звіт судді проливає мало світла на мотиви вбивства президента та його фінансування. У ньому нема жодних прямих доказів причетності Мартіни Моїз до нападу на її чоловіка, але є посилання на свідчення ключового свідка — колишнього чиновника Міністерства юстиції Гаїті Джозефа Фелікса Бадіо. Згідно з версією обвинувачення, він співпрацював із нападниками, які обіцяли призначити його міністром внутрішніх справ після усунення Моїза. Бадіо сказав судді, що вдова Мартіна Моїз нібито також була частиною змови й хотіла стати президенткою замість чоловіка.

Бадіо перебуває під вартою на Гаїті, його звинувачують у допомозі в організації вбивства. Місцезнаходження Мартіни Моїз невідоме.

Після того, як федеральні слідчі США розпочали власне розслідування вбивства Жовенеля Моїза, 11 людей звинуватили у змові з метою вбивства Моїза, а шестеро визнали себе винними. Інші очікують суду у Флориді.

У Гаїті зараз не має ні президента, ні обраних національних посадовців — країну охоплює бандитське насильство. Звіт судді може ще більше розпалити напругу після хвилі недавніх бурхливих протестів з вимогою відставки чинного премʼєр-міністра Аріеля Генрі, пишуть журналісти.

Критики Аріеля Генрі, зокрема й колишній тимчасовий лідер Клод Жозеф, підозрюють, що звинувачення були політично вмотивовані.