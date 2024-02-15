FT: Угорщина блокує новий пакет санкцій ЄС через Китай

ЄС хоче затвердити 13-й пакет санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це доповнило б пакет фінансової підтримки на €50 мільярдів.

Угорщина заблокувала ухвалення нового 13-го пакету санкцій Європейського Союзу, тому що цього разу вона проти обмежень, повʼязаних із Китаєм.

Напередодні пройшло засідання послів ЄС, де лише Угорщина була проти нового пакета. Якби не вона, то посли підписали б затвердження 13-го пакета санкцій, куди входять майже 200 осіб і компаній з росії, Китаю та інших країн, які допомагають Кремлю у війні.

«Угорці не погодилися через китайські компанії», — сказав один із чиновників.

Інший чиновник сказав більш делікатно про переговори — посол Будапешта «вимагав трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій».

Пропозиція санкційного пакета, серед іншого, включає санкції проти трьох китайських компаній і однієї в Індії. Якщо це залишиться в пакеті, то стане першим випадком, коли бізнес у материковому Китаї та Індії потрапить під санкції ЄС.

Дискусії щодо нового пакета триватимуть. ЄС намагатиметься встигнути ухвалити його до 24 лютого.

Водночас на тій самій зустрічі посли погодили юридичні тексти, потрібні для запуску пакета підтримки ЄС на €50 мільярдів для України.