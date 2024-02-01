Politico: Євросоюз пішов на компроміс із Орбаном, щоб погодити пакет допомоги для України на €50 мільярдів

Лідери Європейського Союзу домовились про кілька компромісів з Угорщиною, щоб погодити фінансову підтримку України на €50 мільярдів і запобігти вето з боку премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.

Європейська комісія публікуватиме щорічний звіт про використання фінансової допомоги, а Європейська Рада щороку проводитиме дебати про впровадження програми, аби надати рекомендації щодо використання коштів. Також у разі потреби через два роки Єврокомісія може переглянути витрати, але для цього проводитимуть голосування.

До проєкту висновків також додали рядок, що відсилає до висновків Європейської Ради від грудня 2020 року. Так гарантуватимуть, що оцінка верховенства права в Угорщині буде справедливою та обʼєктивною.

У Брюсселі вважають ці поступки незначними, оскільки лідери країн-членів уникнули сценарію, за якого Орбан мав би можливість щороку накладати вето на фінансування для України. Проте Орбан може проголосити про це рішення як про «перемогу Угорщини», заявивши, що Угорщина домоглася включення перегляду допомоги Україні.

Згоди вдалось досягти після зустрічей з невеликими групами лідерів ЄС. Глава Євроради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини та Італії провели приватну зустріч з Віктором Орбаном. Потім до них приєдналися інші лідери, зокрема премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск і премʼєр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.