Україна розраховує отримати перший платіж з нового пакета ЄС у березні

Україна розраховує отримати перший платіж на €4,5 мільярда з нового пакета допомоги від Європейського Союзу вже в березні 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Фінансування відбуватиметься в рамках програми Ukraine Facility. Умови програми визначать між Єврорадою, Єврокомісією і Європарламентом, а фінальний регламент має ухвалити Європарламент на пленарній сесії 26—29 лютого 2024 року.

Програма Ukraine Facility розрахована на 2024—2027 роки з виділенням €50 мільярдів у вигляді грантів і кредитів. План для Ukraine Facility передбачає структурні реформи в державному секторі, економічні реформи, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.

Також у рамках програми передбачено спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, його обсяг — €8 мільярдів. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові €30 мільярдів інвестицій.

За висновками Європейської ради, витрати щороку обговорюватимуть для подальших рекомендацій.