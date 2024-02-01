Лідери ЄС одностайно погодили фінансову підтримку України на €50 мільярдів

У Брюсселі на спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу одностайно погодили надання Україні €50 мільярдів допомоги на наступні чотири роки. Премʼєр Угорщини Віктор Орбан відкликав своє вето.

Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель.

«Маємо угоду. Усі 27 лідерів погодили додатковий пакет підтримки для України на €50 мільярдів у межах бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство і відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту», — написав він.

€17 мільярдів — це пряма фінансова допомога Україні, а решта — кредити, які Київ буде отримувати протягом наступних чотирьох років.