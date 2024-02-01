У Брюсселі сьогодні пройде спецсаміт ЄС — обговорять виділення Україні €50 мільярдів допомоги

У Брюсселі сьогодні, 1 лютого, пройде спецсаміт лідерів Європейського Союзу — вони розглянуть виділення Україні €50 мільярдів допомоги на наступні чотири роки. Проти цього рішення досі виступає премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це пишуть The Guardian і The Wall Street Journal.

Напередодні саміту помічники європейських посадовців скаржилися на те, що угорський премʼєр не змінив позицію щодо виділення допомоги Україні. Один із посадовців, що говорив із журналістами анонімно, сказав, що дипломати «справді стоять на роздоріжжі».

Україна не залишиться без фінансування на озброєння, оскільки кошти на це надходять від Європейського фонду миру. Проте зволікання з ухваленням пакета допомоги показує президенту рф володимиру путіну відсутність єдності між європейськими країнами, а ще змушує хвилюватись за ліквідність української економіки.

Остання спроба переконати Орбана напередодні саміту на зустрічі представників ЄС була невдалою. The Guardian пише, що посли держав-членів ЄС запропонували проводити щорічні дебати, а не голосування за надання коштів Україні. У новому проєкті офіційної угоди Європейська комісія зобовʼязується щороку переглядати впровадження механізму фінансування, але дипломати переймаються, що це дасть Угорщині можливість щорічно блокувати допомогу Україні.

Невідомо, чи премʼєр-міністр Орбан погодиться на цей план. За даними журналістів, посадовці розробили «план Б» — 26 держав-членів можуть узгодити гроші поза бюджетом ЄС. Залучення грошей, суміш позик і державних внесків буде складнішим, а в деяких випадках вимагатиме схвалення парламенту.

«Це не кінець світу, але ситуація дуже складна», — заявили дипломати журналістам.

Без схвалення цього пакета допомоги Україна вже найближчими тижнями може стикнутися з нестачею коштів на виплату зарплат і пенсій, а ЗСУ перейдуть до оборони під натиском росії, стверджує WSJ. Лідери ЄС погрожують покарати Угорщину, якщо вона цього тижня заблокує пакет допомоги Україні — дипломати можуть позбавити країну деяких прав голосу в Раді ЄС й утримувати додаткові кошти з бюджету ЄС для Будапешту.

Важливість виділення допомоги Україні посилює й те, що європейські лідери все більше побоюються, що під загрозою може опинитися їхня власна безпека, стверджують журналісти.