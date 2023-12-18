ЄС ухвалив 12-й пакет санкцій проти росії

Рада Європейського Союзу ухвалила 12-й пакет санкій проти росії. Туди ввійшли економічні й індивідуальні обмеження.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

За словами головного дипломата блоку Жозепа Борреля, нові санкції ще більше послаблять російську військову машину. Новий пакет привітала й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Санкції включають заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з росії безпосередньо, а також алмазів російського походження, тих, що експортуються з рф, прямують транзитом через цю країну, і оброблених у третіх країнах російських алмазів.

Заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні діаманти та ювелірні вироби з діамантами. Усі ці та ще деякі санції, повʼязані з дорогоцінним камінням, запроваджуватимуться поступово.

Експортери ЄС відтепер не можуть реекспортувати до росії особливо чутливі товари і технології, які росія застосовує у військових цілях, під час продажу, постачання, передачі чи експорту до третіх країн (виняток — країни-партнери).