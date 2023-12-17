Австрія все ж підтримала 12 пакет антиросійських санкцій Європейського Союзу

Австрія підтримала 12 пакет антиросійських санкцій після того, як Україна призупинила статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank International, пише Reuters.
«Застереження щодо санкцій з боку Австрії знято», — заявив виданню дипломат ЄС.
Raiffeisen — єдина австрійська компанія, що була в списку НАЗК. Зазначимо, що перелік не має юридичної сили, він лиш інформаційно посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов з рф. Попри це Австрії було важливо вивести групу зі списку спонсорів війни.
Зрештою українське НАЗК призупинило статус спонсора війни для Raiffeisen Bank на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.
- Raiffeisen Bank International після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну обіцяв вийти з ринку рф, проте відклав цей процес. Reuters писало, що такий крок підтримує низка посадовців, які намагаються зберегти давні звʼязки з Москвою.
- У березні 2023 року група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.