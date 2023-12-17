НАЗК призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank. Чому це важливо

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank.
Напередодні EUobserver писав, що Австрія блокує підписання нового пакета санкцій Євросоюзу проти росії, оскільки вимагає виключення Raiffeisen Bank International з українського списку «Міжнародні спонсори війни» від НАЗК.
Статус призупинили на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.
Raiffeisen — єдина австрійська компанія в списку НАЗК. Зазначимо, що перелік не має юридичної сили, він лиш інформаційно посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов з рф.
- Raiffeisen Bank International після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну обіцяв вийти з ринку рф, проте відклав цей процес. Reuters писало, що такий крок підтримує низка посадовців, які намагаються зберегти давні звʼязки з Москвою.
- У березні 2023 року група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.