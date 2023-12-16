Медіа: Австрія блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти росії, вимагаючи від України виключити Raiffeisen зі списку спонсорів війни

Австрія блокує 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії, сподіваючись змусити Україну виключити австрійський банк Raiffeisen Bank International зі списку спонсорів війни.

Про це з посиланням на джерела повідомляє EUobserver, а також брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк.

Попри те, що канцлер Карл Негаммер «вітав» рішення Брюсселя про новий пакет санкцій, він в останню хвилину заблокував його ухвалення. Це сталося увечері 15 грудня. Проте, як кажуть джерела EUobserver, блокування може бути зняте наступного тижня. Австрійська сторона намагатиметься добитися виключення Raiffeisen з українського списку.

Якщо угоди між Віднем і Києвом не буде, то останній шанс ухвалити 12-й пакет до кінця року буде втрачено, оскільки інституції ЄС підуть на різдвяні канікули.

Подібним чином раніше тиснула на Україну Угорщина, коли ухвалювали 11-й пакет європейських санкцій. Та вимагала, щоб Україна видалила зі списку спонсорів війни угорський банк OTP, який забезпечує торгівлю Угорщини з росією. У підсумку угорці добилися свого.