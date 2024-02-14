Нідерланди доєдналися до Коаліції дронів для України

Коаліція безпілотників тепер має ще одного учасника — Нідерланди. Країна стала пʼятою, яка долучилася до обʼєднання.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен.

За її словами, Нідерланди знають про важливість дронів у повномасштабній російсько-українській війні.

«Саме тому ми приєднуємося до Коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, щоб переконатися, що ми робимо саме це — збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо те, що потрібно Україні», — додала Оллонґрен.

Головне завдання Коаліції дронів — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни. У Міноборони казали, що сьогодні Україна виробляє понад 70 зразків БпЛА, які легалізовані й експлуатуються на передовій.

Днями очільник Мінцифри Михайло Федоров заявляв, що Україна наздогнала росію за кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та інших безпілотників дальнього радіусу дії. А виробництво таких дронів обмежує лише бюджетне фінансування.

Зараз Україна намагається спростити виробництво дронів у країні та закупівлі з-за кордону. У цьому їй допомагають, зокрема, учасники Коаліції дронів.

Які є ще коаліції?

Із січня в Парижі почала роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Протягом 2024 року Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar (фінансують це частинами Франція, Україна та союзники).

У листопаді на «Рамштайні» створили Коаліцію розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина та Франція. До неї увійшли 20 країн. А перед цим Україна, Естонія і Люксембург запустили ІТ-коаліцію. Також є Коаліція винищувачів, Танкова коаліція, Коаліція з посилення безпеки Чорного моря, а ще Коаліція можливостей для довготривалого захисту України й стримування російської агресії протягом десятиліть.