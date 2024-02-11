Михайло Федоров: Україна наздогнала росію за кількістю ударних дронів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна наздогнала росію за кількістю дронів-камікадзе типу Shahed, і Україна лише почала розширювати цю нішу.

Про це він розповів в інтервʼю журналісту Іллі Кабачинському.

«Якщо говорити про нішу «шахедів» і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтервʼю сказав, що у нас [з росією] є паритет у цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виготовляють дальні дрони-камікадзе», — сказав Федоров.

За його словами, виробництво таких дронів обмежує лише бюджетне фінансування.

«Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території росії. І це можна масштабувати. За пів року ми наздогнали [рф] за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали», — сказав він.

За словами Федорова, Україна паралельно розробляє методи радіоелектронної боротьби, щоб садити «шахеди» на землю, а не лише збивати.