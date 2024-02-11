Сили оборони вночі збили 40 ударних дронів

У ніч на 11 лютого росіяни випустили по Україні 45 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Як повідомляють у Повітряних силах, дрони запускали з районів Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму.
Захисники знищили 40 безпілотників над Київщиною, Вінниччиною, Житомирщиною, Кіровоградщиною, Миколаївщиною, Черкащиною, Одещиною, Дніпропетровщиною та Херсонщиною.
До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.
- У Дніпровському районі на Дніпропетровщині через падіння уламків виникла пожежа — її оперативно загасили, кажуть в ОВА. Внаслідок цього дістав поранення 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома.
- У Миколаєві внаслідок влучань ударних дронів сталось займання на відкритій території інфраструктурного обʼєкта. Також пошкоджені адмінбудівля, житлові будинки, автомобілі й газопровід. Поранення дістав чоловік, він у стані середнього ступеня тяжкості.