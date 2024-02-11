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Сили оборони вночі збили 40 ударних дронів

Автор:
Олександра Амру
Дата:

У ніч на 11 лютого росіяни випустили по Україні 45 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомляють у Повітряних силах, дрони запускали з районів Балаклави та мису Чауда в окупованому Криму.

Захисники знищили 40 безпілотників над Київщиною, Вінниччиною, Житомирщиною, Кіровоградщиною, Миколаївщиною, Черкащиною, Одещиною, Дніпропетровщиною та Херсонщиною.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

  • У Дніпровському районі на Дніпропетровщині через падіння уламків виникла пожежа — її оперативно загасили, кажуть в ОВА. Внаслідок цього дістав поранення 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома.
  • У Миколаєві внаслідок влучань ударних дронів сталось займання на відкритій території інфраструктурного обʼєкта. Також пошкоджені адмінбудівля, житлові будинки, автомобілі й газопровід. Поранення дістав чоловік, він у стані середнього ступеня тяжкості.