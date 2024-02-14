Справа про закупівлі Міноборони. НАБУ заявило про схему, яка дозволяє завищувати ціни на певні категорії

Національне антикорупційне бюро повідомило, що виявило корупційну схему, яка дозволяє завищувати ціни на певні категорії продуктів харчування. Ідеться про розслідування закупівель Міністерства оборони з організації харчування військових.

«Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів. Яйця продають втридорога, а лосось або лохину, яких не побачиш в раціоні військових, — за цінами, що в рази нижчі за ринкові», — йдеться в повідомленні.

Деталі схеми НАБУ поки що не розкриває, але зауважує, що вона дозволяє недоброчесним постачальниками отримувати надприбутки та наживатися на армії.

Для того щоб підтвердити факти зловживань, детективи вилучають і перевіряють величезний масив документів складського обліку військових частин й одержувачів послуги. Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

НАБУ сформувало і передало Міноборони рекомендації, щоб виправити ситуацію. Вони, зокрема, передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедури.

Аби краще зрозуміти, як чинний порядок закупівель продуктів дозволяє наживатись, НАБУ підготувала інфографіку.

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