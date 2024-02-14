Справа про закупівлі Міноборони. НАБУ заявило про схему, яка дозволяє завищувати ціни на певні категорії

Національне антикорупційне бюро повідомило, що виявило корупційну схему, яка дозволяє завищувати ціни на певні категорії продуктів харчування. Ідеться про розслідування закупівель Міністерства оборони з організації харчування військових.
«Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів. Яйця продають втридорога, а лосось або лохину, яких не побачиш в раціоні військових, — за цінами, що в рази нижчі за ринкові», — йдеться в повідомленні.
Деталі схеми НАБУ поки що не розкриває, але зауважує, що вона дозволяє недоброчесним постачальниками отримувати надприбутки та наживатися на армії.
Для того щоб підтвердити факти зловживань, детективи вилучають і перевіряють величезний масив документів складського обліку військових частин й одержувачів послуги. Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.
НАБУ сформувало і передало Міноборони рекомендації, щоб виправити ситуацію. Вони, зокрема, передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедури.
Аби краще зрозуміти, як чинний порядок закупівель продуктів дозволяє наживатись, НАБУ підготувала інфографіку.
- 21 січня 2023 року журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах (яйця по 17 гривень за штуку). Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня тодішній міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом міністр оборони Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.
- 2 лютого Державне бюро розслідувань затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень за штуку. До схеми причетні 5 людей: представники підприємств-постачальників і військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин.
- При Міноборони створили спеціальний департамент із запобігання корупції у сфері оборонних закупівель. Розслідування триває.