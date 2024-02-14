Голову Пентагону Ллойда Остіна виписали з лікарні. Він візьме участь у «Рамштайні»

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Остін повертається до обовʼязків, але працюватиме дистанційно. Міністр почувається добре, але перебуватиме вдома протягом певного періоду. Очікується, що до повноцінної роботи в Пентагоні він повернеться вже цього тижня.
Лікарі зазначили, що міністр більше не потребує інтенсивної терапії, тому його виписали. Проблема із сечовим міхуром не була повʼязана з його діагнозом раку і не вплине на його позитивний прогноз боротьби з онкозахворюванням.
- 5 січня 2024 року речник Пентагону вперше заявив, що Ллойд Остін потрапив до реанімації 1 січня — до того моменту майже ніхто не знав про стан здоровʼя міністра оборони, навіть президент США. Така секретність навколо хвороби Остіна вкрай обурила Білий дім і Конгрес: заведено сповіщати президента та інших високопосадовців, а відсутність Остіна без пояснення причин становить загрозу для національної безпеки, оскільки Остін відіграє в ній ключову роль і має миттєво реагувати на будь-яку кризу.
- У Пентагоні ж заявили, що про хворобу Остіна не повідомили, оскільки це «глибоко особисте» питання. Зʼясувалося, що в міністра рак простати, який виявили на ранній стадії. Його прооперували. Пізніше його знову госпіталізували через інфекцію сечовивідних шляхів, а 12 лютого втретє.
- На 14 лютого заплановане засідання формату «Рамштайн». 13 лютого повідомлялось, що його перенесли в онлайн. На сайті Пентагону вже є анонс вступного слова Остіна до 19-ї зустрічі «Рамштайну», тобто він візьме участь у засіданні.