Голову Пентагону Ллойда Остіна виписали з лікарні. Він візьме участь у «Рамштайні»

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Остін повертається до обовʼязків, але працюватиме дистанційно. Міністр почувається добре, але перебуватиме вдома протягом певного періоду. Очікується, що до повноцінної роботи в Пентагоні він повернеться вже цього тижня.

Лікарі зазначили, що міністр більше не потребує інтенсивної терапії, тому його виписали. Проблема із сечовим міхуром не була повʼязана з його діагнозом раку і не вплине на його позитивний прогноз боротьби з онкозахворюванням.