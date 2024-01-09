Голова Пентагону Ллойд Остін лікував рак простати. Вдруге його госпіталізували через ускладнення

Міністр оборони США Ллойд Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня.

Про це пише CNN з посиланням на заяву Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Раніше про причини госпіталізації Остіна не повідомляли.

Для лікування раку 22 грудня Остіну провели простатектомію. Під час операції, що пройшла бкез ускладнень, Остін перебував під загальним наркозом, а вже наступного дня повернувся додому. Онкологію виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози.

Уже 1 січня Остіна через ускладнення госпіталізували повторно — у нього виявили інфекцію сечовивідних шляхів, він скаржився на нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах. Про госпіталізацію глави Пентагону не повідомили одразу, адже виявлений у нього рак є «глибоко особистим» питанням