У Пентагоні повідомили деталі ушпиталення Ллойда Остіна. Чому довго не оголошували про його недугу

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу американського оборонного відомства оприлюднив деякі деталі госпіталізації міністра оборони США Ллойда Остіна. Зокрема він пояснив, чому про ушпиталення Остіна повідомили із затримкою.

Як повідомив речник Пентагону, Ллойд Остін 22 грудня пройшов планову медичну процедуру в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Поки міністр був у лікарні, він передав певні оперативні повноваження своїй заступниці. Наступного дня він вийшов із лікарні та продовжував працювати вдома протягом свят.

Увечері 1 січня він відчув сильний біль. Каретою швидкої допомоги його доправили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, де його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Він був при свідомості й відчував страшний біль. Того вечора він пройшов обстеження та огляд лікарів.

Наступного дня через стан Остіна деякі повноваження міністра оборони передали заступниці міністра оборони Кетлін Хікс. Апарат міністра, його заступницю, а також Обʼєднаний штаб повідомили про передання повноважень через звичайну процедуру сповіщення електронною поштою.

Затримку в інформуванні про госпіталізацію Остіна речник Пентагону пояснив тим, що керівниця апарату міністра оборони захворіла на грип — вона теж, як і голова оборонного відомства, довгий час не повідомляла про свій стан здоровʼя.

4 січня заступниця міністра та керівниця апарату міністра оборони почали готувати публічну заяву та звернення до Конгресу, однак того ж дня їм повідомили, що Остін готується відновити повний звʼязок і відповідні оперативні обовʼязки 5 січня, що і відбулось.

Зараз Остін досі у лікарні, однак його перевели з відділення інтенсивної терапії.

«Він продовжує відчувати дискомфорт, але його прогноз хороший», — зазначив прессекретар Пентагону Патрик Райдер.

Після відновлення своїх обовʼязків міністр отримав оперативну інформацію і надав необхідні вказівки. Він має повний доступ до необхідних засобів захищеного звʼязку і продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони в усьому світі.