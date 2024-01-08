Голову Пентагону Ллойда Остіна госпіталізували ще у грудні. Байден про це не знав

Міністр оборони США Ллойд Остін уперше потрапив до лікарні ще 22 грудня 2023 року — про це не знав навіть президент США Джо Байден, повідомляє Reuters.

Уперше про госпіталізацію Остіна повідомив 5 січня речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер. У заяві йшлося, що Остін потрапив до реанімації 1 січня через сильний біль.

На запитання, чому про госпіталізацію не повідомили одразу, прессекретар лише відповів, що ті, хто знав про ситуацію, мали враховувати медичні проблеми та зберігати конфіденційність.

Жодні подробиці або причини недуги Остіна речник Пентагону відмовився розголошувати.

На час хвороби Остіна повноваження міністра взяла на себе його заступниця Кетлін Хікс, яка на момент заяви про шпиталізацію Остіна була у відпустці в Пуерто-Ріко.

Приховування хвороби глави Пентагону вкрай обурило Білий дім і Конгрес: така секретність суперечить звичайній практиці сповіщення президента та інших високопосадовців і становить загрозу національній безпеці, оскільки Остін відіграє в ній ключову роль і має миттєво реагувати на будь-яку кризу.

7 січня Пентагон додав нові подробиці про продовження госпіталізації Остіна, заявивши, що він уперше потрапив до лікарні ще 22 грудня — там пройшов обстеження, а через день пішов додому.

У міністерстві оборони США теж заявили, що зараз Ллойд Остін досі в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

За словами речника Пентагону Пета Райдера, глава Міноборони США одужує та перебуває в доброму гуморі.