Главу Пентагону Ллойда Остіна виписали з лікарні. Він лікував рак простати та ускладнення після операції

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні. Він провів там декілька тижнів, лікуючи рак простати та ускладнення, які виникли після лікування онкохвороби.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Очікується, що наступні тижні Ллойд Остін працюватиме з дому, поки остаточно не одужає.

Онкохворобу в Остіна виявили ще на початку грудня 2023 року, а вже 22 грудня йому провели простатектомію. Хворобу виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози на одужання. Пізніше його знову ушпиталили через ускладнення.