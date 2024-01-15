Главу Пентагону Ллойда Остіна виписали з лікарні. Він лікував рак простати та ускладнення після операції

Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні. Він провів там декілька тижнів, лікуючи рак простати та ускладнення, які виникли після лікування онкохвороби.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Очікується, що наступні тижні Ллойд Остін працюватиме з дому, поки остаточно не одужає.
Онкохворобу в Остіна виявили ще на початку грудня 2023 року, а вже 22 грудня йому провели простатектомію. Хворобу виявили на ранній стадії, тож лікарі стверджують, що в голови Пентагону чудові прогнози на одужання. Пізніше його знову ушпиталили через ускладнення.
- 5 січня 2024 року речник Пентагону вперше заявив, що Ллойд Остін потрапив до реанімації 1 січня — до того моменту майже ніхто не знав про стан здоровʼя міністра оборони, навіть президент США.
- Така секретність навколо хвороби Остіна вкрай обурила Білий дім і Конгрес: зазвичай прийнято сповіщати президента й інших високопосадовців, а відсутність Остіна без пояснення причин становить загрозу для національної безпеки, оскільки Остін відіграє в ній ключову роль і має миттєво реагувати на будь-яку кризу.
- Асоціація кореспондентів Пентагону теж розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення у його очільника постфактум, наголосивши, що «громадськість має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обовʼязки делегуються через будь-яку медичну процедуру». Пізніше в Пентагоні заявили, що про хворобу Остіна не повідомили, адже це є «глибоко особистим» питанням.