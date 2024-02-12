Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів. Частина продукції піде Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочинає будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у місті Унтерлюс у Німеччині.
Про це повідомляє Reuters.
Місце майбутнього обʼєкта відвідали сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр оборони країни Борис Пісторіус і генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер.
Очікується, що завод розпочне свою роботу наступного року й вироблятиме близько 200 тисяч артснарядів на рік. Rheinmetall планує інвестувати €300 мільйонів і створити близько 500 нових робочих місць.
Новий завод дозволить забезпечити безперебійне постачання боєприпасів для збройних сил Німеччини — Бундесверу й гарантувати поставки до союзників у разі кризи. Частина продукції майбутнього обʼєкта постачатиметься країнам НАТО й Україні.
«Ми повинні відійти від виробництва до великомасштабного виробництва оборонного обладнання. Не тільки Сполучені Штати, але й усі європейські країни повинні зробити ще більше, щоб підтримати Україну. Обіцянь, зроблених досі, недостатньо. Однієї сили Німеччини недостатньо», — сказав німецький канцлер Олаф Шольц.
Rheinmetall планує зосередити в Унтерлюсі весь ланцюжок виробництва артилерійських боєприпасів, яких потребує як Бундесвер, так і інші партнери в НАТО. Гостру потребу в снарядах до артсистем відчуває і Україна, якій Rheinmetall також постачає боєприпаси.
- Цього місяця Rheinmetall купив контрольний пакет акцій румунського автовиробника Automecanica Mediaș, яка відтепер працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Підприємство відіграватиме ключову роль в обслуговуванні бойових машин західного виробництва в Україні.
- Rheinmetall також планує запустити виробництво бронетехніки в Україні вже цьогоріч. За планом, з кінця літа 2024 року мають почати виробляти БТР Fuchs, а БМП Lynx — вже з літа 2025 року.