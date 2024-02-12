Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів. Частина продукції піде Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочинає будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у місті Унтерлюс у Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

Місце майбутнього обʼєкта відвідали сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр оборони країни Борис Пісторіус і генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер.

Очікується, що завод розпочне свою роботу наступного року й вироблятиме близько 200 тисяч артснарядів на рік. Rheinmetall планує інвестувати €300 мільйонів і створити близько 500 нових робочих місць.

Новий завод дозволить забезпечити безперебійне постачання боєприпасів для збройних сил Німеччини — Бундесверу й гарантувати поставки до союзників у разі кризи. Частина продукції майбутнього обʼєкта постачатиметься країнам НАТО й Україні.

«Ми повинні відійти від виробництва до великомасштабного виробництва оборонного обладнання. Не тільки Сполучені Штати, але й усі європейські країни повинні зробити ще більше, щоб підтримати Україну. Обіцянь, зроблених досі, недостатньо. Однієї сили Німеччини недостатньо», — сказав німецький канцлер Олаф Шольц.

Rheinmetall планує зосередити в Унтерлюсі весь ланцюжок виробництва артилерійських боєприпасів, яких потребує як Бундесвер, так і інші партнери в НАТО. Гостру потребу в снарядах до артсистем відчуває і Україна, якій Rheinmetall також постачає боєприпаси.