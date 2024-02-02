Rheinmetall купив контрольний пакет акцій автовиробника у Румунії. Підприємство обслуговуватиме бойову техніку в Україні

Найбільший німецький виробник військової техніки Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського автовиробника Automecanica Mediaș.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Концерн володітиме 72,5% акцій Automecanica Mediaș, яка відтепер працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Контрактну угоду ще мають затвердити відповідні державні органи, перш ніж вона набуде чинності.
Підприємство відіграватиме ключову роль у обслуговуванні бойових машин західного виробництва в Україні та забезпечуватиме матеріально-технічну підтримку.
Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що розгорнуті на східному фланзі НАТО війська зможуть розраховувати на швидше реагування та надійніші ланцюги постачання. Rheinmetall вже має свої представництва в двох інших країнах на східному фланзі НАТО — Угорщині та Литві.
У грудні 2023 року Румунія надала Rheinmetall велике замовлення на системи протиповітряної оборони на €328 мільйонів.
- Днями повідомлялося, що Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, щоб покрити потреби Збройних сил Німеччини та України.
- Rheinmetall також планує запустити виробництво бронетехніки в Україні вже цього року. Першими вироблятимуть БТР Fuchs — з кінця літа 2024 року і БМП Lynx — з літа 2025 року.