Німецький концерн Rheinmetall будує новий завод для постачання снарядів Бундесверу й ЗСУ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, щоб покрити потреби Збройних сил Німеччини та України.

Про це розповів генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер виданню Bild.

За його словами, між федеральним урядом Німеччини і збройовою промисловістю є продуктивна співпраця. Наприклад, за 2023 рік Rheinmetall отримав замовлення або рамкові угоди від уряду на суму понад €10 мільярдів для Бундесверу та України. Паппергер прогнозує, що цьогоріч сума зросте щонайменше до €15 мільярдів.

Разом з цим, Армін Паппергер відкинув звинувачення в повільних поставках.

«Темпи швидкі: те, що раніше займало десять років, тепер досягається за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок», — сказав він.

Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині і Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.