Німецький концерн Rheinmetall будує новий завод для постачання снарядів Бундесверу й ЗСУ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, щоб покрити потреби Збройних сил Німеччини та України.
Про це розповів генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер виданню Bild.
За його словами, між федеральним урядом Німеччини і збройовою промисловістю є продуктивна співпраця. Наприклад, за 2023 рік Rheinmetall отримав замовлення або рамкові угоди від уряду на суму понад €10 мільярдів для Бундесверу та України. Паппергер прогнозує, що цьогоріч сума зросте щонайменше до €15 мільярдів.
Разом з цим, Армін Паппергер відкинув звинувачення в повільних поставках.
«Темпи швидкі: те, що раніше займало десять років, тепер досягається за кілька місяців. Тепер ми побудуємо новий завод боєприпасів у Німеччині в рекордні терміни, щоб створити стратегічну безпеку поставок», — сказав він.
Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині і Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.
- У грудні 2023 року Rheinmetall отримав замовлення на виготовлення 155-мм артилерійських снарядів для України на €142 мільйони. Боєприпаси постачать у 2025 році.
- Німецький збройовий концерн Rheinmetall також планує запуск виробництва бронетехніки в Україні вже у 2024 році. Компанія очікує, що до початку наступного року зможе укласти з Україною угоду про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. За планом, перші Fuchs вийдуть з конвеєра протягом 6—7 місяців, а перший Lynx протягом 12—13 місяців.