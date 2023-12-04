Rheinmetall постачить Україні артилерійські снаряди на €142 мільйони

Німецький оборонний завод Rheinmetall отримав замовлення на виготовлення 155-мм артилерійських снарядів для України на €142 мільйони. Боєприпаси постачать у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба заводу.

Десятки тисяч артилерійських боєприпасів для України замовила одна з країн-партнерів НАТО, проте яка саме — не вказується. У концерні додали, що виробництво і поставка близько 40 тисяч боєприпасів для України з попереднього замовлення відбудеться у 2024 році.

Снаряди вироблятиме Rheinmetall Expal Munitions, нещодавно придбана іспанська дочірня компанія групи.