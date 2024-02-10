З окупації повернули ще одну дитину

З тимчасово окупованої території Запорізької області повернули дитину. До Мінреінтеграції звернулася жінка, яка просила допомогти повернути її доньку.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

На момент початку повномасштабної російсько-української війни дитина гостювала у бабусі та дідуся на Запоріжжі. Їм не вдалося одразу виїхати через хворобу бабусі — її не можна було перевозити. Батькам теж було ризиковано забирати доньку.