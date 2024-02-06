Соцмережа Bluesky стала доступною для всіх користувачів. У чому її особливість

Соцмережа Bluesky дозволила реєструватися всім користувачам — це сталося після року закритого тестування, коли до соцмережі можна було долучитися лише за запрошенням іншого зареєстрованого користувача.

Про це пишуть TechCrunch і The Verge.

Bluesky створив колишній виконавчий директор Twitter (тепер відомої як Х) Джек Дорсі — соцмережу вважають одним з найперспективніших конкурентів платформи X Ілона Маска.

До повністю відкритої реєстрації на Bluesky встигли підписатися три мільйона користувачів. Зараз команда проєкту сподівається залучити більше активних користувачів і підвищити активність тих, хто вже давно зареєструвався, але рідко щось викладав або реагував на чужі публікації.

Однією з ключових ознак Bluesky є децентралізація — у майбутньому це дозволить усім користувачам «створювати власні версії Bluesky» зі своїми правилами й алгоритмами, а ще переходити між мережами й зберігати підписників. Як аналогію гендиректор соцмережі Джей Грабер наводить електронну пошту, де ніщо не заважає спілкуватися людям зі скриньками і від Gmail, і від Outlook, і від Yahoo Mail. Таке налаштування соцмережі дасть користувачам більше можливості керувати застосунком.

Користувачі Bluesky можуть підписуватися на стрічки, де алгоритми показують більш популярні публікації у всій соцмережі, або на ту стрічку, контент якої найбільше сподобався саме користувачеві. Є також стрічки з тематичним контентом — наприклад, про науку або мистецтво.

Розробники соцмережі хочуть налагодити монетизацію: наприклад, брати гроші за окремі функції в застосунку або додаткову комісію за доступ до приватних стрічок.