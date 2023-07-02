Ілон Маск знову змінив кількість публікацій, які бачать користувачі у Twitter за добу

Соцмережа Twitter вирішила тимчасово обмежити кількість публікацій на день, які бачать різні користувачі. Ілон Маск уже втретє змінив ліміти.

Тепер верифіковані користувачі, які заплатили за «синю галочку» Twitter Blue, можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше тисячі повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій.

Ілон Маск пояснює обмеження тим, що потрібно «усунути надзвичайний рівень збору даних і маніпуляцій системою».

«У нас забирали стільки даних, що це погіршувало якість обслуговування звичайних користувачів», — сказав він, не пояснюючи, що саме має на увазі під збором даних.

Імовірно, йдеться про автоматичне зчитування великих обсягів даних, яким користуються компанії, що працюють зі штучним інтелектом, зокрема, для навчання чат-ботів, ChatGPT чи Bard.

Такий крок може свідчити, що Twitter хоче отримувати гроші за використання даних соцмережі або ж підштовхнути людей купувати платну підписку.