Bluesky розгортає медіаплеєр без автопрогравання і додає нову функцію

Соціальна мережа Bluesky додає вбудований музичний і відеоплеєр для посилань, а також нову функцію «приховати публікацію». Нововведення наближають користувацький досвід Bluesky до X (Twitter).

Новий медіаплеєр працює з YouTube, SoundCloud, Spotify і Twitch. Вбудований програвач Bluesky не відтворює контент автоматично — щоб прослухати або переглянути вміст, користувачі матимуть натиснути на нього — на відміну від X, де контент програється за замовчуванням.

Розробники також вводять нову функцію «приховати публікацію» — вона потрібна для того, щоб сховати те, що користувач не хоче бачити знову на стрічці.

Функція «приховати публікацію» в соцмережі Bluesky

На додаток до цих нових функцій, Bluesky виправила низку помилок, зокрема, й ту, через яку списки заблокованих облікових записів відображалися як порожні.