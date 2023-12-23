Bluesky дозволила переглядати публікації без входу в систему і змінила логотип

Соціальна мережа Bluesky дозволила користувачам переглядати публікації на своїй платформі без входу в систему.
Про це пише Tech Crunch.
Завдяки цьому користувачі зможуть створювати посилання на публікації Bluesky або вставляти їх у блоги, а також ділитися ними в індивідуальних і групових чатах.
Якщо хтось не хоче ділитися публікаціями з більш широкою аудиторією, потрібно зробити свій профіль приватним у налаштуваннях.
До того ж Bluesky почала зміну логотипу з блакитного неба з хмаринками на метелика, якого назвали символом трансформації.
«Як метелик, що вилітає з лялечки, ми починаємо відкриватися. Публікації на Bluesky були загальнодоступними від самого початку через відкритий протокол, але сьогодні ми робимо їх загальнодоступними через застосунок», — написали в блозі соцмережі.
- У 2023 році колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу Twitter — соцмережу Bluesky. Щоб приєднатися до неї, користувачу потрібно подати заявку до списку очікування або отримати код запрошення від друга.
- У вересні Bluesky отримав рекордний трафік після заяви Ілона Маска про платну підписку на X для всіх, а в липні Bluesky тимчасово припинив реєструвати користувачів через наплив новачків із тоді ще Twitter, коли Ілон Маск не міг визначитися з лімітами на публікації.