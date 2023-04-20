Колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі запустив аналог соцмережі — платформу Bluesky

Колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу Twitter — соцмережу Bluesky. Наприкінці лютого зʼявився застосунок для iOS, а тепер Bluesky доступна на Android.

Про це пише The Verge.

Наразі це досить невелика спільнота на 25 тисяч людей. Щоб приєднатися до неї, користувачу потрібно подати заявку до списку очікування або отримати код запрошення від друга. Ось як виглядає інтерфейс Bluesky:

Соцмережа схожа на Twitter, але там відсутні приватні повідомлення.