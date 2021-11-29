CNBC: Джек Дорсі піде з посади гендиректора Twitter

Один із засновників соцмережі Twitter Джек Дорсі піде з посади генерального директора однойменної компанії.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на джерела.
Причини звільнення Дорсі з цієї посади поки невідомі, але на тлі новини акції компанії піднялися на 12%.
Поки не ясно, хто може зайняти місце Дорсі. Новому гендиректору доведеться виконати серйозний план — до кінця 2023 року Twitter очікує мати 315 мільйонів активних користувачів, що монетизуються, і як мінімум подвоїти свій річний дохід цього року.
- Джек Дорсі офіційно став генеральним директором Twitter у жовтні 2015 року. Журнал Forbes оцінює його статки у $11,8 мільярда.
- У жовтні цього року Дорсі продав на аукціоні за більш ніж $2,9 мільйона свій перший твіт від 21 березня 2006 року.