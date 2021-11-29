CNBC: Джек Дорси уйдет с поста гендиректора Twitter

Один из основателей соцсети Twitter Джек Дорси уйдет с поста генерального директора одноименной компании.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Причины ухода Дорси пока неизвестны, но на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%.
Пока не ясно, кто может занять место Дорси. Новому гендиректору придется выполнить серьезный план — к концу 2023 года Twitter ожидает иметь 315 миллионов монетизируемых активных пользователей и как минимум удвоить свой годовой доход в этом году.
- Джек Дорси официально стал генеральным директором Twitter в октябре 2015 года. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,8 миллиарда.
- В октябре этого года Дорси продал на аукционе за более чем $2,9 миллиона свой первый твит от 21 марта 2006 года.