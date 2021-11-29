CNBC: Джек Дорси уйдет с поста гендиректора Twitter

Один из основателей соцсети Twitter Джек Дорси уйдет с поста генерального директора одноименной компании.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Причины ухода Дорси пока неизвестны, но на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%.

Пока не ясно, кто может занять место Дорси. Новому гендиректору придется выполнить серьезный план — к концу 2023 года Twitter ожидает иметь 315 миллионов монетизируемых активных пользователей и как минимум удвоить свой годовой доход в этом году.