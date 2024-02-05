Премʼєр Британії переконаний, що країна здатна захиститися від агресії росії

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що його країна здатна захиститися належним чином, якщо росія нападе.
Про це він сказав в інтерв’ю з Пірсом Морганом на TalkTV.
Коли премʼєра запитали, чи готова Британія захистити себе, якщо росія «розверне свої гармати» у британський бік, Ріші Сунак відповів ствердно.
За його словами, нині світ стає менш безпечним, що підтверджує повномасштабна російсько-українська війна, тому Британія збільшила інвестиції в оборонні витрати.
Однак напередодні Комітет оборони Великої Британії опублікував звіт, у якому йдеться, що Збройні сили країни не готові до війни «високої інтенсивності», тобто вони не готові як слід воювати у великій війні проти серйозного противника, такого як Китай або росія.
На тлі тривалої великої війни росії проти України і ризиків початку прямого конфлікту між Китаєм і Тайванем у Європі все частіше лунають заклики готуватися до масштабного військового протистояння. Нещодавно голова Військового комітету НАТО закликав Захід готуватися до всеосяжної війни з росією.
- США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю у Великій Британії через зростаючу загрозу з боку росії. Штати забрали ядерні боєголовки з Великої Британії у 2008 році, вирішивши, що загроза з боку Москви зменшилася. Їхнє повернення є частиною програми розвитку й модернізації ядерних обʼєктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Кремлем. Москва вже заявляла, що вважатиме повернення ядерної зброї на острів ескалацією. 4 лютого Велика Британія вперше за вісім років провела випробування ядерної ракети з підводного човна.