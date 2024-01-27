The Telegraph: США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю в Британії

США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю у Великій Британії через зростаючу загрозу з боку росії.
Про це пише британська газета The Telegraph із посиланням на документи Міноборони США.
Згідно з документами на сайті держзакупівель Пентагону, на авіабазі в Саффолку планують розмістити системи балістичного захисту та гідравлічні рампи в межах підготовки до «неминучої» ядерної місії. Також на базі незабаром почнуть будувати гуртожиток для американських військових. Газета раніше писала, що США планують перекинути на авіабазу дві ескадрильї винищувачів F-35A, здатних нести ядерну зброю, таку як бомби B61-12.
США забрали ядерні боєголовки з Великої Британії у 2008 році, вирішивши, що загроза з боку Москви зменшилася. Їхнє повернення є частиною програми розвитку й модернізації ядерних обʼєктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Кремлем. Москва вже заявляла, що буде вважати повернення ядерної зброї на острів ескалацією.
- Бомба B61-12 пристосована для авіаційного скидання винищувачами та бомбардувальниками. Її випробування закінчилися влітку 2020 року. Хвостову частину створювала корпорація Boeing. Нова конструкція разом з оновленими системами управління дозволила значно збільшити точність і відмовитися від парашутної системи. Пілоти можуть скидати такі бомби, не пролітаючи над ціллю. B61-12 після скидання автономно планерує в бік цілі, корегуючи свій політ. Потужність бомби не більш за одну мегатонну, радіус повного руйнування і знищення всього живого — від 3 до 5 кілометрів.
- У 2020 році B61-12 скидав винищувач четвертого покоління F-15E Strike Eagle з висоти приблизно 7 600 м і винищувач F-35A Lightning II (скидав на надзвуковій швидкості). Бомбу вже можуть нести стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress і B-2 Spirit, а також винищувачі F-16 Fighting Falcon і F-22 Raptor.