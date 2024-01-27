The Telegraph: США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю в Британії

США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю у Великій Британії через зростаючу загрозу з боку росії.

Про це пише британська газета The Telegraph із посиланням на документи Міноборони США.

Згідно з документами на сайті держзакупівель Пентагону, на авіабазі в Саффолку планують розмістити системи балістичного захисту та гідравлічні рампи в межах підготовки до «неминучої» ядерної місії. Також на базі незабаром почнуть будувати гуртожиток для американських військових. Газета раніше писала, що США планують перекинути на авіабазу дві ескадрильї винищувачів F-35A, здатних нести ядерну зброю, таку як бомби B61-12.

США забрали ядерні боєголовки з Великої Британії у 2008 році, вирішивши, що загроза з боку Москви зменшилася. Їхнє повернення є частиною програми розвитку й модернізації ядерних обʼєктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Кремлем. Москва вже заявляла, що буде вважати повернення ядерної зброї на острів ескалацією.