Велика Британія вперше за вісім років проведе випробування ядерної ракети з підводного човна

Велика Британія вперше з 2016 року проведе випробування ядерної ракети з підводного човна HMS Vanguard в Атлантичному океані.

Про це пише The Telegraph.

Випробування відбудеться 4 лютого — для нього використають муляж боєголовки. Запуск пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км. Британія вже попередила судноплавні компанії про випробування — ракета має пролетіти майже 6 тисяч кілометрів, перш ніж впаде в океан між Бразилією і Західною Африкою.

The Sun стверджує, що для випробувань використають американську ракету Trident, максимальна дальність якої становить приблизно 12 000 км.

Субмарина HMS Vanguard проведе випробувальний запуск після семирічного ремонту в Плімуті, після чого зможе повернутися до складу британського флоту ядерного стримування.

Хоча такі випробування планують заздалегідь і вони не є прямою відповіддю на геополітичну ситуацію, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.

Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році. Тоді під час випробувань біля узбережжя Флориди ракета Trident II D5 відхилилася від курсу.