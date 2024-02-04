Війська Британії не готові до війни «високої інтенсивності»

Збройні сили Великої Британії не готові до війни «високої інтенсивності». Це означає, що війська не можуть належним чином воювати у великій війні проти серйозного противника, такого як Китай або росія.

Готовність військ оцінив Комітет оборони Великої Британії. Він опублікував звіт із рекомендаціями до уряду.

Комітет оцінював:

Оперативну готовність — здатність розгорнути сили й реагувати на кризу.

Бойову готовність — здатність розгортати і підтримувати сили, які можуть вести бої з високою інтенсивністю в багатьох сферах протягом тривалого часу.

Стратегічну готовність — здатність держави визначити і використати всі наявні в неї інструменти для підтримки війни.

Комітет дійшов висновку, що війська погано підготовлені на тлі глобальної нестабільності у світі. Є нестача в обладнанні, самих військових і допоміжного персоналу. Військовослужбовці звільняються швидше, ніж їм знаходять заміну. Також є дефіцит у запасах, а самі Збройні сили перевантажені завданнями, що негативно впливає на розвиток боєготовності.

«Або Міністерство оборони має отримати повне фінансування для участі в операціях, одночасно розвиваючи боєготовність, або уряд має зменшити оперативне навантаження на Збройні сили», — йдеться у звіті.

Комітет вважає, що необхідні кардинальні зміни і реформи в системі закупівель, рекрутингу нових військових і посиленні промислового потенціалу.

Окрім цього, є недоліки у фінансуванні. Незважаючи на те, що Сполучене Королівство витрачає приблизно £50 мільярдів на рік на оборону (плюс допомога Україні), Збройні сили Британії потребують більших і постійних інвестицій, щоб мати змогу вести тривалу війну разом із союзниками проти рівного супротивника. Комітет вважає, що Міноборони має збільшити витрати на оборону до 2,5 ВВП.