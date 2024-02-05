Нідерланди готують до відправки Україні ще 6 винищувачів F-16 — на додачу до тих 18 літаків, які анонсували раніше

Нідерланди готують до відправки Україні ще шість винищувачів F-16 на додачу до 18 літаків, які почали готувати в грудні минулого року. Таким чином ЗСУ скоро отримають від Нідерландів перші 24 машини.

Про це заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

Нідерланди припинили переговори про можливий продаж шести винищувачів F-16, який розглядали з 2021 року. Після переговорів з компанією Draken International сторони дійшли висновку, що ці F-16 не продадуть у найближчий час.

Ці шість літаків додадуть до 18 літаків F-16, які готуються до відправки в Україну з грудня 2023 року. Ще 18 нідерландських літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.