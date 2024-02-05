Нідерланди готують до відправки Україні ще 6 винищувачів F-16 — на додачу до тих 18 літаків, які анонсували раніше

Нідерланди готують до відправки Україні ще шість винищувачів F-16 на додачу до 18 літаків, які почали готувати в грудні минулого року. Таким чином ЗСУ скоро отримають від Нідерландів перші 24 машини.
Про це заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.
Нідерланди припинили переговори про можливий продаж шести винищувачів F-16, який розглядали з 2021 року. Після переговорів з компанією Draken International сторони дійшли висновку, що ці F-16 не продадуть у найближчий час.
Ці шість літаків додадуть до 18 літаків F-16, які готуються до відправки в Україну з грудня 2023 року. Ще 18 нідерландських літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.
- Україна очікує понад 70 американських винищувачів F-16 від Нідерландів (42 машини, з яких частина тренувальні), Данії (19 одиниць), Норвегії (кількість не оголошена) та Бельгії (заявлена передача кількох одиниць). У вересні стало відомо, що влада Швеції розмірковує над передачею Україні в майбутньому винищувачів Saab JAS 39 Gripen.
- 20 листопада 2023 року делегація Міністерства оборони України на конференції в Копенгагені представила західним союзникам концепцію нової спецструктури для інтеграції винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.