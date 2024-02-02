Суд арештував нерухомість колаборанта Олега Царьова вартістю майже пів мільярда гривень

Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії рф. Загальна вартість арештованої нерухомості становить майже пів мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Ідеться про квартиру в центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» і музей «Садиба княгині Барятинської», де зараз проживає Царьов. Блокування активів Царьова дозволить запобігти їх перереєстрації на інших людей.

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За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф — тобто він сплачує податки до росії. Також Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських обʼєктів — гроші він сплачує безпосередньо на рахунки Росгвардії.

Тож СБУ повідомила Царьову про ще одну підозру — за фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.